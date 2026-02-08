衆院選は８日、投開票され、岩手３区（花巻市、北上市、一関市、奥州市、和賀郡、胆沢郡、西磐井郡）は、自民党の元職・藤原崇氏が当選確実となり、中道改革連合の前職・小沢一郎氏が敗北することが確実になった。

１９６９年に父の急死を受けて旧岩手２区で初当選。以来、１９回連続で当選を重ねてきた小沢氏だが、選挙区で負けたのは同じ藤原氏の後塵を拝した２０２１年以来、２度目。今回も、自分の選挙区よりも自身が率いる政策グループ「一清会」の所属議員の応援に回っていたが、丁寧に地元で支援を訴えた藤原氏の勢いがまさった。

藤原氏は岩手県内の選挙区が４から３に減る前の岩手４区時代から通算して、小沢氏とは今回が６度目の対決。前回２４年は派閥裏金事件の当事者だったことから比例重複が認められなかったことに加え、露出の多い衣装の女性ダンサーを招いたことが問題となった党和歌山県連主催会合に党青年局長として参加していたことや、県選出の元参院議員・広瀬めぐみ氏の秘書給与詐取事件を受けて党県連会長辞任に追い込まれるなど、逆風をまともに受けて落選していた。

◆今回の衆院選に立候補している国会議員の当選回数ランキング

▼１位＝１９回 小沢一郎（岩手３区）

▼２位＝１５回 麻生太郎（福岡８区）

▼３位＝１４回 額賀福志郎（茨城２区）、船田元（栃木１区）

▼５位＝１３回 石破茂（鳥取１区）、逢沢一郎（岡山１区）、村上誠一郎（比例四国）

▼８位＝１２回 森英介（千葉１１区）、古屋圭司（岐阜５区）、岡田克也（三重３区）、山口俊一（徳島２区）、中谷元（高知１区）

【注】敬称略。回数は２０２４年衆院選までのもの。カッコ内は選挙区。小沢、岡田は中道、ほかは自民