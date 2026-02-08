「爆笑問題」の太田光が８日放送のＴＢＳ系衆院選特番「選挙の日２０２６ 太田光がトップに問う！結果でどう変わる？わたしたちの暮らし」（午後７時５３分）に出演。高市首相との“対面”を心待ちにした。

番組冒頭で特別司会の石井亮次アナウンサーから「トップのホンネ、それが太田さんがここにいる１番の理由だと思いますよ。生でトップに聞きますよ。あの方には聞けなかったんでしょ。事前には」と問いかけると太田は「お忙しくて」と切り返し。

意気込みを聞かれた太田は「僕は対立したいとか全然そういうことはなくて。自分が思っているところと党首が思っている（ところ）。わかり合えるところはどこなんだろう。今回各党党首と話したときにもそこをわかり合いたい、一番の自分のテーマにしている」と謙虚に答えた。「特にとにかくホンネを聞き出せるように。僕のホンネも伝えたい」と締めくくった。

太田は７日に東京・ＬＩＮＥ ＣＵＢＥ ＳＨＩＢＵＹＡで行われた「タイタンライブ ３０周年記念公演〜タイタンシネマライブも１００回記念！〜」に出演。「高市（早苗）さん来てくれるかな」とつぶやくと、田中裕二は「来ねぇよ！テレ東の（選挙特番）本番も来なかったんだから！」と高市首相が同日にテレビ東京の衆院選特番に生出演しなかったことをネタにツッコんだ。