

IS:SUE（C）︎LAPONE GIRLS

静養のため一昨年から活動を休止していた IS:SUE（イッシュ）の最年少メンバーであるRIN が、自身の20歳の誕生日である2月8日より、活動を再開することを所属事務所のLAPONE GIRLSが発表。そして、メンバー4人の新たなビジュアルも公開された。また、IS:SUE公式YouTubeチャンネルで、2月12日の19時30分から、フルメンバーによるパフォーマンスを含むスペシャル生配信「IS:SUE Special YouTube Live Show」の実施が発表された。

デビュー以来、着実に一歩ずつ実力を磨きながら、ファンとの絆を大切に重ねてきた IS:SUE。RIN、NANO、YUUKI、RINO 4人での再始動に加え、RINの誕生日にサプライズ発表という最高の形での復帰となる中、先月発表された、自身最大キャパの東京・東京ガーデンシアターでの追加単独公演（5月24日開催）『2026 IS:SUE 1ST TOUR FINAL- IS:SUE IS COMING』へ注目が集まる。

“自分が自分らしくあること” を提示し続けてきた IS:SUE がこれからどのような景色を見せてくれるのか、今後の活動に大きな期待が寄せられている。IS:SUE Special YouTube Live Show2026年2月12日（木）19時30分~https://www.youtube.com/@issue_is_coming