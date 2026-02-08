高市政権の現職大臣は?東京3区は石原宏高氏やや優勢　黄川田仁志氏や赤間二郎も有利な情勢

高市旋風はどこまで吹き荒れたのでしょうか。

現職大臣、そして党幹部の当落をイッキ見せです！

【東京3区 石原宏高】

「石原ブランド」は守り抜けるのでしょうか。

東京3区は、高市政権で環境大臣を務める自民党の石原宏高さんと、中道改革連合の阿部祐美子さんが熱戦を繰り広げています。

出口調査では、“残された三男”石原さんがやや優勢な状況。

このまま逃げ切れるでしょうか！？

【埼玉3区 黄川田仁志】

埼玉3区は高市首相の“側近”、自民党の黄川田仁志さんが有利な情勢です。

2025年の自民党総裁選で高市陣営の選挙責任者を務め、地方創生担当大臣として初入閣した黄川田さん。

“高市人気”を追い風に、有権者からの支持を広げています。

【東京19区・松本洋平】

届くかどうか、まだ分かりません。高市政権で文部科学大臣を務める自民党の松本洋平さん。

過去2回は比例復活が続いていますが、今回は“高市人気”を追い風に、勝利をがっちり掴めるか、手に汗握る展開です。

【神奈川14区 赤間二郎】

高市内閣の閣僚が有利な戦いを繰り広げています。神奈川14区は自民党の赤間二郎さんが優勢です。

赤間さんは防災担当大臣などの公務で、地元入りの時間が限られていましたが、中道改革連合の長友克洋さんを大きく引き離しています。

【千葉13区 松本尚 】

思いは届くのでしょうか。

千葉13区は高市内閣でデジタル担当大臣を務める自民党の松本尚さんが有利な情勢です。

宿敵、中道改革連合の宮川伸さんと3度目となる今回の対決。

松本さんが支持を広げています。

【東京24区 萩生田光一 】

東京24区も激戦です。

自民党の幹事長代行を務め、8回目の当選を目指す萩生田光一さん。

前回は不記載問題で党の公認を得られず、苦戦を強いられましたが…勝利をゲットできるのか。

中道の細貝悠さんと競り合っています。