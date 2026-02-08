自民圧倒的勝利で橋下徹氏「衝撃なのは法案」与党が衆院3分の2確保で「高市政権は法案をどんどん通すことができる」自民単独で300議席超も

8日投開票の衆院議員選挙の出口調査の結果に基づく議席予測は、自民党が実に単独での300議席超えが視野に入る圧倒的勝利です。

自民党は、小選挙区のおよそ9割で当選圏に入る勢いで、比例とあわせ292議席から329議席、維新は30から38議席で、与党全体で議席全体の3分の2の310議席を大きく上回る予測となっています。

中道は、小選挙区で当選圏に入るのが10人前後から20人前後の予測で、比例と合わせ公示前の半数以下となる36議席から66議席と、歴史的惨敗の予測です。

国民民主党は22議席から33議席、共産党は2議席から7議席。

れいわ新選組は0から3議席、参政党は10から16議席。

減税ゆうこく連合は1から2議席、日本保守党は0から2議席、社民党は0から1議席、衆議院に議席のなかったみらいは今回8議席から13議席程度を得る大躍進の予測となっていますいずれにしても、高市自民党の歴史的勝利、中道改革連合の大敗となる予測です。

自民党の圧倒的な勝利予測について、フジテレビのLIVE選挙サンデーに出演してる橋下徹氏は「これが国民の意思ですよね。憲法改正は参議院の発議も必要ですからこれは直ちにできませんけど、衝撃なのは法案です。これも3分2を自民維新で確保すると、参議院が少数でも法案を通す事が出来ます。法律は高市政権どんどん通すことが出来る状況になりましたね」と驚きの声を上げました。