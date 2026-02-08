日本テレビの選挙特番「zero選挙」（後7・58〜11・55）が8日に放送され、午後8時の開票出口調査で自民党の歴史的圧勝を報じた。

第51回衆院選が8日、投開票され、高市早苗首相率いる自民党が単独で、定数465議席の過半数233議席を大幅に上回る議席を獲得することが濃厚な情勢となった。8時ジャストで各党の出口調査による数字を画面に表示。自民は「305（＋107）」、維新が「36（＋2）」、そして中道は「54（−113）」などの調査結果を報じた。

同局の小栗泉特別解説委員は自民党関係者の「信じられない。ここまで勝つとは思わなかった」という声を紹介しながら、今の選挙制度になってから自民党が最も多くの議席を獲得した2005年小泉政権の郵政解散による296議席を上回る「歴史的圧勝」となる情勢を示した。過去に自民党が衆院で300議席を超えたのは、1986年の中曽根政権時の第38回衆議院議員総選挙で獲得した300議席（その後、追加公認4人）がある。

自民党単独で300議席を超え、維新との連立与党で衆院の3分の2を超える“高市旋風”となるか今後の開票に注目が集まる。