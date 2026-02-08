【速報】自民・森下千里氏が中道の“重鎮”安住淳氏との激戦制し初当選確実に　「小沢王国」で小沢一郎氏敗れる

「中道」の大物候補です。

高市旋風を前に、厳しい戦いを強いられています。

【岩手3区 藤原崇当確】

「小沢王国」が敗北です。

岩手3区は、自民党の元職・藤原崇さんが当選確実です。

60年近い議員歴を誇る中道改革連合の小沢一郎さんを接戦の末に退け、2度目のジャイアントキリングを果たしました。

【埼玉5区 枝野幸男】

立憲民主党の“創設者”が厳しい戦いです。

埼玉5区は、自民党の新人の井原隆さんと中道改革連合の枝野幸男さんが激しい戦いを繰り広げています。

民主党政権で官房長官などを歴任し、知名度抜群の枝野さんに対して、自民党の新人が大金星を飾るのでしょうか。

【宮城4区 自民・前 森下千里】

宮城4区は大波乱です。

元タレントの自民党・森下千里さんが、中道改革連合の“重鎮”安住淳さんとの激戦を制し、初当選を確実としました。

森下さんは宮城県に移住して5年。

大物相手に大金星をあげました。

レースクイーンとしてデビューした森下さんは、今では地元で愛される“辻立ちクイーン”になり、地道な活動を続けてきました。

【三重3区】

三重3区で、民主党政権で副総理も務めた重鎮・中道の岡田克也さんが大苦戦です。

前回の選挙で比例復活もできなかった自民の元職・石原正敬さんが今回は高市内閣の高い支持率を追い風に一歩リードしています。

【奈良1区 自民・小林茂樹】

野党の重鎮から議席を奪いました。

奈良1区は自民の小林茂樹さんが5回目の当選確実です。

総裁選で高市首相の推薦人だった小林さんは「チーム高市」をアピール。

中道改革連合の馬淵澄夫さんを破り、選挙区で悲願の2勝目を飾りました。