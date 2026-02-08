俳優・モデルの清原翔さん（33）が8日までにインスタグラムを更新。感染性心内膜炎による脳出血の手術後の療養中である清原さんの最新ショットがネット上で話題となっています。



【写真】清原翔さんの誕生日を祝福しようと大勢が駆け付けました

2月2日に33歳の誕生日を迎えた清原さんは、友人がお祝いに駆けつけた時の様子をアップ。「昨日みんなが祝ってくれた！」とコメントしており、公開された写真では、モデルの守屋光治さんや、女優の木村なつみさんを含む仲間たちに囲まれた笑顔の清原さんが印象的です。



SNSでは、「お誕生日おめでとうございます」「HappyBirthday！ 笑顔が全てを語ってる」「心がほかっと温かくなりました」「寒い日が続きますが、気をつけて、日々大切な仲間と楽しんでくださいね」「いつも色んな方々との素敵な集合写真をシェアしてくれてありがとう」「懸命に回復！ リハビリされていらっしゃるとの情報！ 必ずの復帰をお待ちしています」「たくさん笑顔溢れる幸せな1年になりますように」「きよたん、おめでとう」などのコメントがありました。



清原さんは、2020年6月に感染性心内膜炎による脳出血を発症し、緊急手術を行いました。その後、複数回の手術を経て体調は安定。脳に関しても異常はないとの診断を受け、現在は復帰に向けてリハビリに専念しています。過去の出演作品にはNHK連続テレビ小説「なつぞら」（2019）や、フジテレビ「アライブ がん専門医のカルテ」（2020）などがあります。