【バカでも作れる飯？やってみ？】「バカだから作れませーん！」生米ドーンッ＜第1話＞#4コマ母道場
家事の中でも、とくに負担が大きいのが毎日の食事作り。献立を考え、買い物をして、調理して……食べ終われば後片付けまで待っています。そんな手間ひまかけた食事を否定されたら……？ 誰だって腹が立ちますよね。
第1話 夫の暴言、許せない！
【編集部コメント】
「バカでも作れそうなご飯だな」に対し、華麗なる「バカだから作れませーん！」返しをした今回の主人公。まだまだ子どもが幼いうちは、毎日夕飯を作るだけでもかなり立派なこと。食事を作りをはじめれば「ママ抱っこ」。いい匂いがしてきたら「早くちょうだい」。かまってもらえない悔しさから泣き出されたり怒られたり、食事作りが日々の戦いということだってめずらしくありません。そう、食事作りにはさまざまな妨害が待ち構えているのです。その苦労を考えず全否定するなんて……怒りの制裁を食らって当然。旦那さん、大いに反省してください！！
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか
