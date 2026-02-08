＜面談でダメ出し＞「絡まれてもスルーして」…納得いかない！悪いのはトラブルメーカーの子でしょ？
中学校では進路の話などもあり、年に数回担任の先生と面談をする機会があることでしょう。その際にはクラスでの出来事を踏まえ、先生からの評価を伝えられることもあります。その内容が「ダメ出しばかりだった」というママスタコミュニティのあるママから、このような投稿がありました。
『中2の子どもがいます。先週の個人面談は「終始ダメ出し」で終わりました。今年に入ってから、クラスの荒れている子に絡まれ、先生にはトラブルを解決してもらっています。面談では「荒れている子に絡まれてもスルーすること、反応しないことなど。中2なら、それができないといけない」という話でした。私は「相手の生徒は男女構わず絡んだりする状況で、ターゲットを変えては問題を起こしているようですが？」と言いたい気持ちをこらえて、先生へのお詫びに徹しました。これは「休み時間に1人で過ごしている子や学校を休みがちな子も数名いるクラスで、やはりこれ以上問題が起きないように、荒れている子を刺激しないことを優先する」という、先生からの指導なのでしょうか』
周囲がきちんと対応したほうがトラブルは起きないのかも
『トラブルメーカーが悪いのは当然ですが、学校の力ではトラブルメーカーの性格や考え方は変えられそうにないから、投稿者さんのお子さんも無視するようにしてください。先生は「精神的に棲み分けてください」と言いたいのだと思います』
『トラブルメーカーとわかっていても指導のしようもないのでしょう。先生だって万能じゃないから。その子を相手にしていないで、スルー力を身につけてという話だと思う。投稿者さんの子がダメと言っているわけではなく、トラブルメーカーはどうしようもないから、周りが大人になりましょうねというだけ』
トラブルを起こす子は、周囲の人が注意をしたり反抗したりするなど、何か反応をすると余計に絡んでくることもあるのでしょう。そのため先生も、「何もしないのが1番の策」だと考えているのではないでしょうか。周囲が落ち着いた態度を取れば、トラブルを起こす子も、他の人をからかったりすることもなくなるのかもしれません。
先生の考えには納得できない
『私は「先生の考え方がおかしい」と思うけれど』
『そんな先生だから、クラスが崩壊しているんだと思う。学級運営は結局、先生の力量によるところが大きい。学年主任がまともそうなら話してみてもいいのでは？』
クラスには1人でいる子や休みがちな子も何人かいるとのことですが、もしかしたら先生はうまく学級運営ができていないのかもしれません。生徒との相性などもあるのでしょうが、先生自体がどうしたらいいのか悩んでいる可能性もありますね。とはいえ、「トラブルメーカーはそっとしておく」という考えには納得ができないママもいます。投稿者さんでは話が進まないようならば旦那さんに話してもらうのもいいかもしれません。また話をする相手も学年主任などにすれば、もう少し踏み込んだ話をすることもできそうです。
『先生の発言には、息子さんへのダメ出しというより、生徒に大人の役割を押し付けていることの罪悪感や、問題のある生徒への負担に対する不満を感じた。「先生も問題の生徒の対応お疲れさまです」と添えれば、困ったクラスでお互い大変だよねと共感できたかな』
一方で、先生もうまく対応できずに自分の力不足を感じているとも考えられます。もしかしたら他の親御さんからも責められている可能性があるでしょう。「お疲れさまです。対応ありがとうございます」という労いの言葉があると、先生の態度も違っていたのかもしれませんね。
投稿者さんの子どもへの期待の裏返し？
『相手の子には何を言っても響かなそうだけれど、投稿者さんの子は言ったら響きそうだし成長しそうという期待を込めて厳しめに諭したのかな』
担任の先生の言葉を「ダメ出し」と感じている投稿者さんですが、実は違うのかもしれません。トラブルを起こしている子は先生が何を言っても聞く耳を持たないですが、投稿者さんの子どもは先生の言葉をきちんと理解して、自分で行動ができると先生は考えているのではないでしょうか。クラスでは嫌なこともありましたが、それを今後の糧にできる、成長できるという期待もあるのかもしれませんね。先生からの言葉はダメ出しのように聞こえたのでしょうが、実はとても期待を込めた言葉だったとも考えられます。言葉は受け止め方によって印象が異なりますから、もう少しポジティブに考えてみてもよいのかもしれませんね。