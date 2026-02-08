◆明治安田J1百年構想リーグ第1節 福岡1―1（PK6−5）岡山（8日、福岡・ベスト電器スタジアム）

来年の加入が内定し、今季は特別指定選手として登録されている神奈川大3年のMF前田快（こころ）（21）が初出場初ゴールを記録し、チームの開幕戦での勝利に貢献した。

衝撃的なデビュー戦ゴールとなった。1点を追う後半33分、前田快はペナルティーエリア付近でFKの跳ね返りに反応。「気持ちよく足を振り抜いて、枠に入れよう」と、右足を一閃（いっせん）させた。ボールは右ポストに当たり、ゴールへ。途中出場から9分後にいきなり成し遂げた大仕事でPK戦に持ち込み、ヒーローインタビューで「塚原さんを漢にすることが目標だった」と笑顔を輝かせた。

前田快はPK戦でも4人目のキッカーを任され、冷静に成功させた。暫定で指揮する塚原真也監督は「得点に絡んでほしい」とピッチに送り込んだが「得点（を決める）までは思っていなかった。非常に良い働きだった」と賛辞を贈った。

豊富な運動量でピッチを幅広く駆け回り、パスセンスにも優れたボランチだ。Jリーグ公式戦で初のベンチ入りで、試合前夜は「違和感があるくらい緊張していなかった」というが、スタジアムに入ると、心境が一変した。「サインボールを書く手が震えた。今日、受け取った人はガタガタの文字だったんじゃないかな」と報道陣を笑わせた。

そんな中、相手の岡山は同じ大学生のボランチで特別指定選手の小倉幸成（法大2年）が先発出場。先制点をアシストするCKなどを目の当たりにした。U―23（23歳以下）日本代表としてもU―23アジア・カップ制覇に貢献した小倉に対し、前田快は「単純にすごいと思って見ていた。途中から入ったらあいつよりインパクトを残そうと思った」。短い出場時間ながらも勝利に貢献し、「点を取ってマン・オブ・ザ・マッチも取ったんで、結果オーライかな」と笑った。

プロの舞台で堂々と第一歩を踏み出し「最高のスタートを切ることができた」と充実感を漂わせる。「こんなにうまくいくことはないかもしれませんが、うまくいく時はうまくいくと思うので。ここからはどれだけいけるか。いけるところまでいきたい」。サポーターの「ココロ」を大きく動かした21歳は、さらなる活躍を誓った。（伊藤瀬里加）