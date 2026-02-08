¡ÖÀ¨¤Ã¡×¡Ö¥×¥í¤Ç¤¹¤Í!!¡×·ëº§¤òµ¡¤Ë³¤³°°Ü½»¡¢30Ç¯¤Ö¤êµ¢¹ñ½÷Í¥¡¦Áê³ÚÀ²»ÒàÆâ¿¦¤Î¼êÊÔ¤ß¥»¡¼¥¿¡¼á¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç1ÈÖ¹¥¤¤ÇÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥ë¡¼¡×
¥¢¥ë¥Ñ¥«100%¤ÎÌÓ»å¤ò»È¤Ã¤Æ¡Ä
¡¡·ëº§¤òµ¡¤Ë³¤³°°Ü½»¡¢ºòÇ¯30Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿57ºÐ½÷Í¥¤¬¼«ºî¤Î¥»¡¼¥¿¡¼¤òÃå¤¿»Ñ¤Ç¥Ñ¥·¥ã¥ê¡Ä¡£¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¾Ð¤¤´é¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¡ÖÊÔ¤ßÊª¤ÎÆâ¿¦¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ËµºÜ¤·¡¢¿ô¡¹¤ÎÎÏºî¤ò¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÁê³ÚÀ²»Ò¡£
¡¡ºÇ¿·¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤é¤â¤´»ØÌ¾Äº¤¯¤³¤È¤¬Ìµ¤¯¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍ¾¤Ã¤Æ¤¿¥Ù¥¤¥Ó¡¼¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¢¥ë¥Ñ¥«100%¤ÎÌÓ»å¤µ¤ó¡Ä¡£»ÅÊý¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬ÍÑ¤ËÇö¼ê¤Ç·Ú¤¤¥¿¡¼¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Î¥»¡¼¥¿¡¼¤ò¡¢¥Ñ¥¿¡¼¥óÌµ¤·¤ÇÊÔ¤ó¤Ç¤ß¤¿¡£»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤âÁÇÅ¨¤Ë»Å¾å¤¬¤êÃå¿´ÃÏ¤âµ¹¤·¤¤¡×¤È´¶ÁÛ¤òÅº¤¨¡¢ÌÜ¤Ë¤âÁ¯¤ä¤«¤ÊÀÄ¿§¤Î¥»¡¼¥¿¡¼¤òÃå¤Æ¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¸«»ö¤Ê½ÐÍè±É¤¨¤Î¼ê·ÝÉÊ¤Ë¡×¡ÖÀ¨¤Ã¡×¡Ö¥×¥í¤Ç¤¹¤Í!!Çä¤ì¤Þ¤¹¤è!!¡×¡ÖÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¥»¥ó¥¹¤¬ºÇ¹â¤¹¤®¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç1ÈÖ¹¥¤¤ÇÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥ë¡¼¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡1985Ç¯¤Î¡Ö¥¹¥±¥Ð¥ó·º»öII ¾¯½÷Å´²¾ÌÌÅÁÀâ¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç½à¼çÌò¤Îà¥Ó¡¼¶Ì¤Î¤ªµþáÃæÂ¼µþ»ÒÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢ÏÃÂê¥É¥é¥Þ¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¤·¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿Áê³Ú¤Ï¡¢95Ç¯¤ËÅÏÊÆ¤··ëº§¡£¤½¤Î¸å¡¢½Ð»º¤·2003Ç¯¤Ë¥Ï¥ï¥¤¡¦¥ª¥¢¥ÕÅç¡¢19Ç¯¤Ë¥Ï¥ï¥¤Åç¤Ø°Ü½»¤·¡¢25Ç¯¤Ë30Ç¯¿¶¤ê¤Îµ¢¹ñ¤ò¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏÆàÎÉ¸©¤Ëºß½»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£