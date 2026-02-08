最新＜衆議院選挙2026＞熊本選挙区の推定投票率 午後7時30分時点で前回を1.99ポイント下回る 期日前は過去最多【候補者一覧】掲載
＜熊本県選挙管理委員会 発表＞
午後7時30分時点の推定投票率（選挙区）
24.74％（前回比-1.99ポイント）
※期日前投票・不在者投票は含みません
※投票は午後8時までですべて終了
期日前投票（選挙区）※過去最多
期日前投票者数：43万448人（前回＋9万2340人）
有権者に占める割合：30.38％（前回比＋6.72ポイント）
過去の投票率（小選挙区制の導入以降）
2024年10月27日：52.06％
2021年10月31日：56.40％
2017年10月22日：57.02％
2014年12月14日：50.06％ ※最低
2012年12月16日：58.53％
2009年8月30日：71.76％ ※最高
2005年9月11日：69.34％
2003年11月9日：64.41％
2000年6月25日：65.24％
1996年10月20日：67.14％
選挙当日有権者数
熊本県全体：141万2992人（男性66万4449人／女性74万8543人）
＜関連記事＞
▼熊本選挙区の立候補者はこちら
▼期日前投票は過去最多
▼推定投票率 午前10時 午前11時 午後2時 午後4時 午後6時