＜熊本県選挙管理委員会 発表＞

午後7時30分時点の推定投票率（選挙区）

24.74％（前回比-1.99ポイント）

※期日前投票・不在者投票は含みません

※投票は午後8時までですべて終了

期日前投票（選挙区）※過去最多

期日前投票者数：43万448人（前回＋9万2340人）

有権者に占める割合：30.38％（前回比＋6.72ポイント）

過去の投票率（小選挙区制の導入以降）

2024年10月27日：52.06％

2021年10月31日：56.40％

2017年10月22日：57.02％

2014年12月14日：50.06％ ※最低

2012年12月16日：58.53％

2009年8月30日：71.76％ ※最高

2005年9月11日：69.34％

2003年11月9日：64.41％

2000年6月25日：65.24％

1996年10月20日：67.14％

選挙当日有権者数

熊本県全体：141万2992人（男性66万4449人／女性74万8543人）

