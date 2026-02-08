ママとなって復帰した現在も美貌衰えぬ“ゴスロリ”女子レスラーには、中東開催の“制約”も関係なし。ビジュアル爆発のコスチュームに多くのファンがリアクションしている。

【画像】美女レスラー、進化した“ゴスロリ”コスチューム

WWE女子スーパースターのアレクサ・ブリスが日本時間1日、自身のX（旧ツイッター）を更新。同日にサウジアラビア・リヤドで開催されたWWEプレミアムライブイベント「ロイヤルランブル」にて披露した“特別仕様”コスチュームを公開した。

同国で開催される興行では、現地の慣習に配慮された衣装が採用されるが、もともと“ゴスロリ”ビジュアルがコンセプトの彼女には関係なし。露出を抑えながらも、ブラックとピンクをモチーフにした完成度の高いギアで大一番に臨んだ。

出産・療養を経て、ちょうど1年前の「ロイヤルランブル」にて電撃復帰したアレクサだが、今年は30人中2番目の登場となり、健闘むなしく敗退。それでも、ある意味“通常運転”ともいえるサウジ仕様コスチュームの投稿には約2.8万件の“いいね”が押される大反響に。

投稿には多くのファンが「めっちゃ最高だったよ」「女王」「とても美しい」「衣装チームの素晴らしい仕事」とベタ褒めのリプライを飛ばしていた。

