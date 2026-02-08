衆院選の投開票日の８日、夜は全テレビ局が開票特番を放送。ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」もＴＢＳドラマ「リブート」も休止となり、ＳＮＳではドラマファンから悲鳴があがっている。

ＮＨＫ大河は大型選挙投開票日は、午後７時台にスライド放送されることもあるが、今回は７時台は「ミラノ五輪」番組が放送された。

ＴＢＳも前回衆院選では日本シリーズ中継との合体ＳＰを放送したが、今回は通常どおりの選挙特番。

ネットでは「今日、大河ないの？」「えっ！豊臣兄弟までも中止とは！」「リブート放送して下さい！」「選挙は結果だけでいい」「今日選挙特番でリブートないじゃん！」「大河ドラマ、お休みか、つまらん！」「毎週の楽しみが」との投稿が相次いでいる。

「豊臣兄弟！」は、織田方に付くことを決断した大沢次郎左衛門（松尾諭）が信長（小栗旬）と面会したが、従者の荷物になぜか毒矢が隠されていることが発覚し、何者の仕業か？の場面で前回終了。

「リブート」は、落命したはずの刑事儀堂歩（鈴木亮平）が生きているのか？の衝撃展開で前回終了している。

いずれも２週間、お預けとなっている。