太田光、選挙特番でのスタンス「わかり合いたい」「本音を引き出せるよう」 高市総裁と中継へ
お笑いコンビ・爆笑問題の太田光が、8日放送の衆議院議員選挙特番『選挙の日2026 太田光がトップに問う！結果でどう変わる？わたしたちの暮らし』（後7：53〜深0：00）に出演。10時20分頃に自民党総裁の高市早苗首相と中継を結ぶことが発表された。
【動画】今回はどうなる…太田光が各党トップに問う！
この日の番組冒頭、太田は「（TBSでの選挙特番は）5回目なんですけど、各党党首、みんなシリアス。同時に世間のイメージとしては、テンションの高い、お祭りムードというか、そういう熱気みたいなところは戻ってきているのかな」と私見を伝えた。
各党とのかけあいも注目されるが、太田は「僕は対立したいとかなくて。わかりあえるところはどこだろうと。わかり合いたいっていうの一番のテーマにしたい。言葉足らずなんでね…いろいろ…なかなか難しいんですよ。すでに尺オーバーしている。とにかくみなさんに本音を引き出せるように。僕も本音を話したい」と呼びかけていた。
