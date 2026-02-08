元NHKアナウンサーでジャーナリスト堀潤氏（48）が8日、X（旧ツイッター）を更新。大雪の中の選挙に言及した。

堀氏は「雪害により、災害救助法が適用されている地域もある中、こちらの条文をあらためて確認したい」とつづり、「公職選挙法 第五十七条 天災その他避けることのできない事故に因り投票を行うことができないとき又は更に投票を行う必要があるときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会（参議院全国選出議員の選挙については都道府県の選挙管理委員会）は、更に期日を定めて投票を行わせなければならない。但し、その期日は、当該選挙管理委員会において、少くとも五日前に告示しなければならない」と記した。

この投稿に「この時期に選挙が行われてこなかったのは、危機管理の意識が働いていたためでもあるでしょう」「これテレビで報道してほしいやつですね」「不要不急の選挙」「期日前投票や不在者投票の機会があるから著しく投票を阻害したわけではない」「国民のことを考えれば そもそもこの時期に解散しない」「スマホで投票できたらな」などのコメントが寄せられている。