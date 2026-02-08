CBC

愛知6区で当選を確実にしたのは、自民党の前職 丹羽秀樹さん（53）です。

「経済を前に押し出す」と掲げ、自民党愛知県連会長として盤石の選挙戦を展開、8回目の当選を確実にしました。