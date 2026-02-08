CBC

愛知8区で当選を確実にしたのは、自民党の前職 伊藤忠彦さんです。

石破内閣では、復興大臣として被災地に何度も足を運んだ経験から、災害対策やインフラ整備などを訴え、7回目の当選を確実にしました。