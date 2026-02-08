ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【衆議院選挙】愛知11区 丹野みどり氏（国民）に当選確実 【衆議院選挙】愛知11区 丹野みどり氏（国民）に当選確実 【衆議院選挙】愛知11区 丹野みどり氏（国民）に当選確実 2026年2月8日 20時7分 CBC NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 愛知11区で当選確実となった、国民民主党の前職・丹野みどりさん。 所得制限の撤廃など暮らしに直結する経済政策で、手取りを増やすことや金融教育の義務教育化を訴えて、2回目の当選を確実にしました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 顔中に赤黒い内出血が… 手足も膨れ上がる 新型コロナワクチン接種後に夫が難病を発症し死亡 ｢検証されないと無駄死に」【“ワクチン後遺症”を考える シリーズ9】 “空き缶拾い”で生きる男性に密着 無断での持ち去りは50万円以下の罰金へ…名古屋市の「禁止」条例がことし4月に施行 看護師が患者の臓器の写真をSNSに投稿「仲間に見てもらいたい思いで」病院は看護師を口頭で注意 岐阜・大垣市民病院 関連情報（BiZ PAGE＋） ダイス, 葬儀, デイサービス, 鎌倉, 床暖房, マンション, 思いやり, 介護, 射出成形機, 神奈川