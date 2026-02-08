CBC

愛知11区で当選確実となった、国民民主党の前職・丹野みどりさん。

所得制限の撤廃など暮らしに直結する経済政策で、手取りを増やすことや金融教育の義務教育化を訴えて、2回目の当選を確実にしました。