【衆議院選挙】愛知13区 石井拓氏（自民）に当選確実

2026年2月8日 20時7分 CBC NEWS

写真拡大

愛知13区で当選確実となった、自民党の元職・石井拓さん。

「責任ある積極財政」を地元に呼び込むことや、消費税減税などで雇用と所得を増やすと訴えて、2回目の当選を確実にしました。