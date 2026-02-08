ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【衆議院選挙】愛知14区 今枝宗一郎氏（自民）に当選確実 【衆議院選挙】愛知14区 今枝宗一郎氏（自民）に当選確実 【衆議院選挙】愛知14区 今枝宗一郎氏（自民）に当選確実 2026年2月8日 20時7分 CBC NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 愛知14区で当選確実となった、自民党の前職・今枝宗一郎さん。 高市内閣では、内閣府副大臣とデジタル副大臣を兼任。食品の消費税0や給付つき税額控除など、「責任ある積極財政」を訴えて、6回目の当選を確実にしました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 顔中に赤黒い内出血が… 手足も膨れ上がる 新型コロナワクチン接種後に夫が難病を発症し死亡 ｢検証されないと無駄死に」【“ワクチン後遺症”を考える シリーズ9】 “空き缶拾い”で生きる男性に密着 無断での持ち去りは50万円以下の罰金へ…名古屋市の「禁止」条例がことし4月に施行 看護師が患者の臓器の写真をSNSに投稿「仲間に見てもらいたい思いで」病院は看護師を口頭で注意 岐阜・大垣市民病院 関連情報（BiZ PAGE＋） 射出成形機, 埼玉, 徳島, 配線, デイサービス, グループウェア, イベント, 横浜, 伊東市, 訪問介護