愛知14区で当選確実となった、自民党の前職・今枝宗一郎さん。

高市内閣では、内閣府副大臣とデジタル副大臣を兼任。食品の消費税0や給付つき税額控除など、「責任ある積極財政」を訴えて、6回目の当選を確実にしました。