愛知15区で当選確実となった、自民党の前職・根本幸典さん。

農林水産副大臣として、生産コストを価格転嫁し農業が持続できる仕組み作りや野菜振興法の策定などを訴えて、6回目の当選を確実にしました。