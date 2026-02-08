CBC

岐阜2区で当選を確実にした、自民党 前職の棚橋泰文さん。

経済安全保障や地域経済の活性化を訴え、強固な組織力で、安定した選挙戦を展開。無党派層にも支持を広げ、11回目の当選を確実にしました。