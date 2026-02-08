CBC

写真拡大

岐阜5区で当選を確実にした、自民党 前職の古屋圭司さん。

党の選挙対策委員長として、ほかの候補の応援に回ったため地元での活動は限られましたが、自民支持層を固め、13回目の当選を確実にしました。