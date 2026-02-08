岐阜4区で当選を確実にした、自民党の新人 加藤大博さん。

公示直前に出馬を決めた急な選挙戦でしたが、議席奪還を掲げ、高市政権への支持を訴えました。広い選挙区をくまなく回り、初めての当選を確実にしました。