岐阜3区で当選を確実にした、自民党 前職の武藤容治さん。

経済産業大臣を務めた経験を前面に「日本のものづくりを守る」と訴えました。個人演説会を中心に選挙戦を展開し、7回目の当選を確実にしました。