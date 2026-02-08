CBC

三重1区で当選を確実にしたのは、自民党の前職 田村憲久さんです。

強い経済を実現し実質賃金を引き上げることなどを訴え、自民党支持層だけでなく無党派層にも支持を広げ、11回目の当選を確実にしました。