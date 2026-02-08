ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【衆議院選挙】三重1区 田村憲久氏（自民）に当選確実 【衆議院選挙】三重1区 田村憲久氏（自民）に当選確実 【衆議院選挙】三重1区 田村憲久氏（自民）に当選確実 2026年2月8日 20時10分 CBC NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 三重1区で当選を確実にしたのは、自民党の前職 田村憲久さんです。 強い経済を実現し実質賃金を引き上げることなどを訴え、自民党支持層だけでなく無党派層にも支持を広げ、11回目の当選を確実にしました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 顔中に赤黒い内出血が… 手足も膨れ上がる 新型コロナワクチン接種後に夫が難病を発症し死亡 ｢検証されないと無駄死に」【“ワクチン後遺症”を考える シリーズ9】 “空き缶拾い”で生きる男性に密着 無断での持ち去りは50万円以下の罰金へ…名古屋市の「禁止」条例がことし4月に施行 看護師が患者の臓器の写真をSNSに投稿「仲間に見てもらいたい思いで」病院は看護師を口頭で注意 岐阜・大垣市民病院 関連情報（BiZ PAGE＋） 寺田屋, 神事, 葬儀, 東京, ネジ, 長野, ダイス, 伊東市, 神奈川, 住宅