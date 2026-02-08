ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【衆議院選挙】三重4区 鈴木英敬氏（自民）に当選確実 【衆議院選挙】三重4区 鈴木英敬氏（自民）に当選確実 【衆議院選挙】三重4区 鈴木英敬氏（自民）に当選確実 2026年2月8日 20時10分 CBC NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 三重4区で当選を確実にしたのは、自民党前職の鈴木英敬さん。 選挙区の15の市町をくまなく周り、物価高対策を通じた強い経済を訴え、3回目の当選を確実にしました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 顔中に赤黒い内出血が… 手足も膨れ上がる 新型コロナワクチン接種後に夫が難病を発症し死亡 ｢検証されないと無駄死に」【“ワクチン後遺症”を考える シリーズ9】 “空き缶拾い”で生きる男性に密着 無断での持ち去りは50万円以下の罰金へ…名古屋市の「禁止」条例がことし4月に施行 看護師が患者の臓器の写真をSNSに投稿「仲間に見てもらいたい思いで」病院は看護師を口頭で注意 岐阜・大垣市民病院 関連情報（BiZ PAGE＋） 介護タクシー, 介護, 仏壇, リペア工事, 法要, 墓, 長野, 寺田屋, 葬儀, 工場