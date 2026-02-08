milet、3月4日発売シングル「The Story of Us」。期間生産限定盤に『葬送のフリーレン』ノンクレジットEDムービー＆コラボSPECIAL MUSIC VIDEOの収録が決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ハスキーで重厚感のある独特の歌声と、圧倒的な表現力で国内外から支持を集めるシンガーソングライター・milet。

2026年1月16日（金）より放送開始されているTVアニメ『葬送のフリーレン』第２期のEDテーマとして書き下ろした楽曲「The Story of Us」が、2026年3月4日にパッケージリリースされることが先日発表されたが、このたび、期間生産限定盤に収録される映像作品の内容が解禁となった。

期間生産限定盤に収録される映像作品は、「The Story of Us」×『葬送のフリーレン』SPECIAL MUSIC VIDEOと『葬送のフリーレン』第２期 ノンクレジットエンディングムービー。

「The Story of Us」フルバージョンと、TVアニメ『葬送のフリーレン』第2期本編のアニメ映像がコラボレーションした、スペシャルミュージックビデオに映し出されるのは、フリーレン、フェルン、シュタルク3人のかけがえのない一瞬の数々。さまざまな地を訪れ人々との穏やかな交流、そして遭遇する魔物や魔族との激しい戦い…そんな旅路の中で3人が絆を深めていく姿が、楽曲と共に紡がれていく。また、『葬送のフリーレン』第２期 ノンクレジットエンディングムービーは、『葬送のフリーレン』第２期で実際に放送されている、注目のクリエイター・青梅美芽氏が手掛けた色鉛筆によるフリーレンの旅路が展開するエンディング映像からクレジットを除き、その美しい世界観をじっくりと堪能できる特別映像となっている。

また、「The Story of Us」は、現在先行配信中で、3月4日にリリースされるパッケージは各店舗にて予約受付中。配信とあわせて、リリースを楽しみにしたい。

●リリース情報

TVアニメ『葬送のフリーレン』第2期EDテーマ

milet

「The Story of Us」

2026年3月4日発売

予約はコチラ

https://real.lnk.to/The_Story_of_Us

【初回盤（CD＋Blu-ray）】



価格：￥2,900（税込）

・初回盤ブックレット（24P）

＜CD＞

01. The Story of Us

02. Trace

03. Anytime Anywhere - Piano Session

＜Blu-ray＞

01. 「The Story of Us」 MUSIC VIDEO

02. 「Bluer」 MUSIC VIDEO

03. 「Anytime Anywhere」 MUSIC VIDEO

04. 「Anytime Anywhere」 SPECIAL MUSIC VIDEO (Live from milet live tour “stairs” 2024)

05. 「The Story of Us」 MUSIC VIDEO Behind The Scenes

06. 「Anytime Anywhere」 MUSIC VIDEO Behind The Scenes

【通常盤初回仕様（CD）】



価格：￥1,500（税込）

・通常盤初回仕様ブックレット（12P）

＜CD＞

01. The Story of Us

02. Trace

03. Anytime Anywhere - Piano Session

【期間生産限定アニメ盤（CD＋Blu-ray＋3種ステッカー）】



価格：￥2,500（税込）

・『葬送のフリーレン』描き下ろしジャケット

・アニメ絵柄ステッカー全3種封入

・期間生産限定アニメ盤ブックレット（12P）

＜CD＞

01. The Story of Us

02. Trace

03. The Story of Us - Anime size

04. Trace - Short size

05. Anytime Anywhere - A.Gt Session

＜Blu-ray＞

01. 「The Story of Us」×『葬送のフリーレン』 SPECIAL MUSIC VIDEO

02. 『葬送のフリーレン』第２期 ノンクレジットエンディングムービー

「The Story of Us」先着購入特典情報

予約スタートに伴い、「The Story of Us」の先着購入特典も決定いたしました！

対象の店舗・オンラインショップにてSG「The Story of Us」をお買い上げの方に、先着で下記の特典をプレゼントいたします。

各種特典は数に限りがございますので、なくなり次第終了となります。お早めにご予約・ご購入ください。

予約はコチラ

https://real.lnk.to/The_Story_of_Us

店舗別購入特典



店舗ごとに異なる特典をご用意しております。下記内容および注意事項をご確認の上、お早めにご予約ください。

Amazon.co.jp：オリジナルメガジャケ

HMV全店（HMV&BOOKS Online含む / 一部店舗除く）：オリジナルポストカード

Sony Music Shop：オリジナルクリアカード

TOWER RECORDS全店（オンライン含む）：オリジナルスマホステッカー

アニメイト：オリジナルミニフォト

セブンネットショッピング：オリジナル缶バッジ

楽天ブックス：オリジナルA4クリアファイル

※注意事項

・特典絵柄は、追ってご案内いたします。上記店舗以外での特典配布はございません。あらかじめご了承ください。

・Amazon.co.jpおよび一部オンラインショップでは、「特典対象商品ページ」と「特典非対象商品ページ」がございます。ご予約の際は、特典対象商品であることをご確認の上、お手続きください。

1stアルバム

『eyes』

アナログ盤

2026年2月13日リリース

予約受付中

https://milet.lnk.to/eyes_LPWN

●作品情報

『葬送のフリーレン』TVアニメ第２期

放送中

毎週金曜よる11:00

日本テレビ系全国30局ネット“FRIDAY ANIME NIGHT”にて

※放送時間は変更になる場合があります。

【スタッフ】

原作：山田鐘人・アベツカサ（小学館「週刊少年サンデー」連載中）

監督：北川朋哉

副監督：原科大樹

監督協力：斎藤圭一郎

シリーズ構成：鈴木智尋

キャラクターデザイン：高瀬丸、小嶋慶祐、藤中友里

コンセプトアート：吉岡誠子

デザインワークス：小橋弘侑、原野瑠奈、瀬口泉、原科大樹

美術監督：高木佐和子

美術設定：杉山晋史

色彩設計：大野春恵

3DCGディレクター：今垣佳奈

撮影監督：伏原あかね

編集：木村佳史子

音響監督：はたしょう二

音楽：Evan Call

エンディングテーマ：「The Story of Us」milet

アニメーション制作：マッドハウス

【声の出演】

フリーレン：種粼敦美

フェルン：市ノ瀬加那

シュタルク：小林千晃

ヒンメル：岡本信彦

ハイター：東地宏樹

アイゼン：上田燿司

＜イントロダクション＞

「週刊少年サンデー」(小学館)で連載中、山田鐘人(原作)とアベツカサ(作画)による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された“その後”の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語で、多くの読者を獲得。これまでに「マンガ大賞2021」大賞、「第25回手塚治虫文化賞」新生賞、「第69回（2023年度）小学館漫画賞」、「第48回講談社漫画賞」少年部門など数々の漫画賞を受賞。そして現在発売中のコミックスはシリーズ世界累計部数3200万部を突破！漫画ファンの間で旋風を起こしている。

それを原作とするTVアニメは2023年9月から2024年3月まで放送され、国内外で幅広い、数多くのファンを獲得し、大きな反響を呼んだ。そしてこの度、待望の第2期が2026年1月より日本テレビ系で放送決定！フリーレンの「人の心を知る旅」が、再び始まる――。

＜ストーリー＞

勇者ヒンメル一行によって魔王が倒された世界。ヒンメルらと共に平和をもたらした千年以上生きるエルフの魔法使い・フリーレンは、寿命を迎えたヒンメルの死を受けての涙とその想いから、“人の心を知る旅”に出る。道中に出会った、かつての仲間ハイターに育てられた魔法使いフェルン、同じく仲間のアイゼンの弟子である戦士シュタルクと共に、魂の眠る地《オレオール》を目指すフリーレン。旅の中で出会う人々との交流、狡猾な魔族や魔物との戦い。時に穏やかに、時にくだらなく、時に激しく、時に胸に迫る…。その全てが、その一瞬一瞬が、3人のかけがえのないものとして積み重ねられていく。この旅の先に待っているものは、果たして――――。

●ライブ情報

milet「Ray of Water」＠日本武道館公演

2026年2月13日（金） OPEN 17:30／START 18:30

2026年2月14日（土） OPEN 15:00／START 16:00

公演に関するお問合せ：キョードー東京 0570-550-799

チケット料金

全席指定 ￥9,000（税込）

※4歳以上チケット必要。3歳以下でもお席が必要な場合は有料。

※枚数制限：お1人様4枚まで

アンダー19チケット ￥9,000（税込）

当日会場にて身分証ご提示で1,000円キャッシュバック

※対象：公演日当日の年齢が18歳以下の方

※19歳以上の方と同行される場合は、対象年齢に関わらず必ずお連れ様全員アンダー19チケットをご購入ください。それぞれ別の券種をご購入した場合席が離れてしまいますのでご注意ください。（但し、キャッシュバックは18歳以下の方のみ対象となります。）

※枚数制限：お1人様4枚まで

注釈付き指定席 ￥8,500（税込）

※出演者及び演出･映像など 見えづらいお座席となります。

※枚数制限：お1人様4枚まで

＜プロフィール＞

milet（ミレイ）／シンガーソングライター・東京出身。

思春期をカナダで過ごし、グローバルな感性で楽曲制作を行う。

2019年「inside you」でデビュー後、オリコンやBillboardランキングで軒並み1位を記録。

東京2020オリンピック閉会式出演、アニメ『鬼滅の刃』『葬送のフリーレン』主題歌など話題作を担当し、国内外で高い評価を得る。2024年には初のアジアツアーを開催し、同年『第66回日本レコード大賞』最優秀歌唱賞を受賞。

2025年には映画『知らないカノジョ』で初の映画出演・主題歌も担当するなど、音楽と表現の両面で活動の幅を広げている。

©山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

