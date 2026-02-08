８日放送の日本テレビ系「サンデーＰＵＳＨスポーツ」（日曜・午後４時５５分）では、お笑いコンビ「ママタルト」の大鶴肥満と檜原洋平が巨人の宮崎キャンプを訪問する様子を放送した。

丸佳浩外野手、泉口友汰内野手らを次々と取材する中、２人は打撃練習を終えたばかりのリチャード内野手を直撃。

昨年１１本塁打を放った大砲はフリーバッティングでも柵越え連発。大鶴が「４番候補って阿部（慎之助）監督が名前を挙げてますけど？」と聞くと「それは僕もニュースで見たんですけど、その日は力んで寝られなかったです」と答えて笑わせたリチャード。

「本当に頑張らないといけないなって。足りないのでいろいろと」と続けたところで大鶴が「ホームランパフォーマンスなんですけど、ありますか？」と聞くと「ありません」と返答。これを受け、大鶴が「ホームラン打った後、ホームを踏んでカメラに向かって『まーちゃん、ごめんね』って」と胸に手をやるギャグを披露。

自身の芸名の元となった俳優・大鶴義丹が２００４年に妻のマルシア（当時）に対する謝罪会見で発した言葉を元にした「ママタルト」の人気ギャグを本塁打後のパフォーマンスとして提案した。

リチャードは「やりたいんですけど…」と苦笑いを浮かべ、「『まだできる立場じゃねえだろ』と言われたら、そりゃそうだと思うんで」と神妙な表情で続けた。

ここで大鶴が「じゃあ、シーズン本塁打３１本目から」と本塁打３０本を超えたらの条件付きでのパフォーマンス披露を提案。この言葉にリチャードは「そんな感じなら、はい。そしたら全然やります」ときっぱり。ママタルトの２人に「できるっすかねえ？」と問いかけ「できますよ！」と太鼓判を押されていた。