衆院選は８日、投開票され、宮城４区（石巻市、塩竈市、多賀城市、東松島市、富谷市、宮城郡、黒川郡、牡鹿郡）は、自民党の前職で元タレントの森下千里氏が中道改革連合の安住淳共同幹事長らを破り、当選確実となった。

愛知県出身の森下氏は２０２１年４月に石巻市に転居。かつてはレースクイーンとしても活動していたことから「辻立ちクイーン」を自称し、連日地元住民の声を聞き続けてきた。最初の国政挑戦となったのは同年１０月の衆院選。宮城５区で立候補したが安住氏に敗れ、比例重複でもあと一人届かずに涙をのんだ。

その後、議員定数を見直す「１０増１０減」によって区割りが変更された影響で、２４年の衆院選は比例東北ブロックに名簿順２位で単独立候補。初当選を果たした。同選挙では森下氏の地盤である石巻市は宮城４区となったが、同区から立候補した伊藤信太郎氏は比例復活もできずに落選。今回の選挙では入れ替わる形で森下氏が宮城４区の支部長となり、伊藤氏が比例単独となっていた。

森下氏の勝利で、安住氏は選挙区での敗北が決まった。安住氏は小選挙区比例代表並立制が導入された１９９６年の衆院選で民主党から初当選。その後、一度も選挙区で敗れることなく当選を重ねてきたが、連続記録が途切れた。他に前回２４年まで野党で”無敗”を続けて来ているのは、同じ中道の岡田克也氏（三重３区）のみだった。