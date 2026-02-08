将棋の藤井聡太棋王（23）＝王将など6冠＝に増田康宏八段（28）が挑む第51期棋王戦5番勝負の第1局は9日、松山市「道後温泉ふなや」で指され、後手・増田が午後7時5分、118手で勝利した。振り駒の結果、藤井の先手になり、戦型は相居飛車の力戦へ進んだ。タイトル初挑戦だった前期、藤井に挑んで0勝3敗だった増田はタイトル戦通算4局目にして初白星を手にした。

「（前期が）3連敗だったのでその経験を踏まえて指した。終盤に時間がなくなると勝てない。直感で進めていったことで、時間を残せた」

持ち時間4時間の1日制。対局中にしっかり読む姿勢は当然だが、読み進めても判断できない局面はある。そこで見切りよく直感に委ねたという。

藤井が32分考えて秒読みに突入した67手目、増田はまだ40分残していた。タイムマネジメントと共に、勝因となったのが戦型選択だった。相掛かり模様に進め、端歩を突き合った後、右銀を7筋から繰り出した。

「この指し方をやってみたかった。作戦としてはまずまずかと思った」。昨年7月、自身の結婚を発表した増田は対藤井戦の連敗を9で止めた。そして21日、金沢市の北國新聞会館での第2局は先手。5番勝負が面白くなってきた。