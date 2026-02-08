世界相撲大会「白鵬杯」が８日、都内のトヨタアリーナ東京で前日に続いて開催され、女子の部が初開催された。

女子小学３年生の部では主宰する大相撲の元横綱、白鵬翔さんの三女、真結羽（まゆは）さんが出場。予選トーナメント１回戦は父譲りの右差し左上手で寄り切った。２回戦は安青錦ばりの低い立ち合いで足を取ろうとしたが、土俵に手をついてしまい敗退した。

白鵬さんは「１回勝って、２回戦で負けましたけれど、ちょっと納得のいかない負けだったというのは、後から本人に聞かされました。これも一つ勉強で、来年それを生かして大会に出てもらえれば嬉しく思います」と感想を語った。

女子の部には海外選手も含めて約３５０人が参加。白鵬さんは「本当にいい取組が多くて、これだけ成年、女の子が集まって、未来があるんだなと」と手ごたえを口にした。

この日の東京は、午前中は雪が降った空模様。目標とする相撲の五輪競技採用、相撲世界グランドスラム立ち上げに向け「雪と雨が降れば地が固まる。縁起がいいものが朝からあったし、もう道が決まったなという気持でした」と今後を見据えていた。