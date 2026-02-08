巨人の泉口友汰内野手（26）が8日放送の日本テレビ「サンデーPUSHスポーツ」（日曜後4・55）にVTR出演。ブレーク前から自身を“推し選手”に挙げてくれていた芸人と再会し、感謝した。

この日はお笑いコンビ「ママタルト」の大鶴肥満（34）と檜原洋平（34）が巨人の宮崎キャンプ2日目（2月2日）を取材した様子をオンエア。泉口は2人から直撃インタビューを受けた。

実は昨年5月18日の同番組で、檜原が阪神ファンから巨人ファンという禁断の鞍替えを決意した様子を放送。同年4月23日に東京ドームへ行って巨人ナインから候補を推薦してもらい、新たな“推し選手”に決めたのがブレーク前の泉口で、早速35番のユニホームも購入していた。

そのロケで2人と対面していた泉口は若林を“推し選手”に推薦していたが、この日、自身のユニホームを着込んだ檜原と再会すると「メチャクチャうれしいです」と笑顔。

「そもそも開幕2軍だったんで…」と最終的にセ・リーグ2位の打率.301と結果を残し、巨人では坂本以来6年ぶりの3割打者になったことに自身でも驚いている様子を見せた。

だが、まだレギュラーではなかった昨年4月の段階で“推し選手”に決めてくれた檜原に対してはやはり喜びを隠せず「先見の明が…」と笑顔。檜原の要望を受け、その場で快くユニホームにサインも書き込んだ。

「M―1グランプリ2025」に出場した「ママタルト」を「めっちゃ応援してた」とし、ネタについて聞かれると「もっと受けても良かった…。面白かった」と口にして2人を喜ばせた泉口。

だが、優勝した「たくろう」と比べてどっちが面白かったのか問われると「…たくろうさんです」とバラエティー的な満点回答。2人を大笑いさせ、スタジオでVTRを見ていた巨人ファンの「たくろう」赤木裕（34）を大喜びさせるなどトークの才能ものぞかせていた。