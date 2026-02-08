元ファイターズガール・上村優菜さんが３日、ＣＳ放送「ＧＡＯＲＡ」に登場。今年から「ＧＡＯＲＡ」に入社したことを明かし、ディレクターとしてキャンプリポートした。

上村さんは昨季までファイターズガールのキャプテンとして活動。昨季限りで卒業が発表されていた。

番組では「ガオラに新戦力が加わりました」の紹介で、マイクを持った上村さんが登場。球場前から「今年ガオラに入社しました、新人ディレクターの北海道札幌市出身、上村優菜です」と、笑顔で自己紹介した。

解説者の岩本勉氏らとやり取りをかわし、今後についても言及。「ディレクターとして映像制作に携わり、選手の皆さんの魅力を最大限引き出していきたいと思っています」と語った。

ＧＡＯＲＡのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでは、初リポートの様子を公開。コメント欄には「ＧＡＯＲＡに来たのか！？」、「これは嬉しい！」、「ファイターズガールとしてスタジアムツアーやっていただけあって喋りは抜群にうまい」、「すごいキャリアチェンジ」、「マジか？」、「素晴らしいネクストキャリア」などの声が寄せられている。