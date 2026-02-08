【速報】自民・圧勝 与党で3分の2上回る勢い 中道は公示前の半数を下回る見通し【JNN冒頭議席予測 衆議院選挙2026】
きょう、投票が行われた第51回衆院選、出口調査などをもとにJNNがまとめた午後8時時点の予測議席数です。
自民党が圧勝 高市総理の掲げた勝敗ラインを上回ることに
▼自民党 321
▼日本維新の会 35
▼中道改革連合 50
▼国民民主党 29
▼日本共産党 3
▼れいわ新選組 0
▼参政党 11
▼減税日本・ゆうこく連合 2
▼日本保守党 0
▼社民党 0
▼チームみらい 8
▼その他 6
自民は321議席と大幅に増やし、圧勝となる情勢です。与党であわせて356議席と3分の2を超える勢いで、高市総理の掲げた勝敗ラインを上回ることになります。
自民党は123議席増か 中道改革連合は大幅減の50議席となる分析
各党の議席を細かく見ていきます。
▼自民党は321議席、公示前から123議席増やしそうです。
▼日本維新の会は公示前の議席を維持できそうです。
一方の野党です。
▼中道改革連合は公示前の172議席から122議席減らし、大幅減の50議席となる分析です。
▼国民民主党は議席を小幅に増やし、29議席となりそうです。
▼日本共産党は議席を大幅に減らし、3議席にとどまる予測です。
▼参政党は比例で議席を積み増し、11議席となる試算です。
▼チームみらいも複数ブロックで比例の議席を獲得し、8議席が予測されています。
▼れいわ新選組、日本保守党、社民党の議席獲得は厳しい見通しです。