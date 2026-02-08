きょう、投票が行われた第51回衆院選、出口調査などをもとにJNNがまとめた午後8時時点の予測議席数です。

【写真を見る】【速報】自民・圧勝 与党で3分の2上回る勢い 中道は公示前の半数を下回る見通し【JNN冒頭議席予測 衆議院選挙2026】

自民党が圧勝 高市総理の掲げた勝敗ラインを上回ることに

▼自民党 321

▼日本維新の会 35

▼中道改革連合 50

▼国民民主党 29

▼日本共産党 3

▼れいわ新選組 0

▼参政党 11

▼減税日本・ゆうこく連合 2

▼日本保守党 0

▼社民党 0

▼チームみらい 8

▼その他 6



自民は321議席と大幅に増やし、圧勝となる情勢です。与党であわせて356議席と3分の2を超える勢いで、高市総理の掲げた勝敗ラインを上回ることになります。





自民党は123議席増か 中道改革連合は大幅減の50議席となる分析

一方、野党は中道改革連合の議席が半数を大幅に下回るなど苦戦しています。

各党の議席を細かく見ていきます。

▼自民党は321議席、公示前から123議席増やしそうです。

▼日本維新の会は公示前の議席を維持できそうです。



一方の野党です。



▼中道改革連合は公示前の172議席から122議席減らし、大幅減の50議席となる分析です。

▼国民民主党は議席を小幅に増やし、29議席となりそうです。

▼日本共産党は議席を大幅に減らし、3議席にとどまる予測です。

▼参政党は比例で議席を積み増し、11議席となる試算です。

▼チームみらいも複数ブロックで比例の議席を獲得し、8議席が予測されています。

▼れいわ新選組、日本保守党、社民党の議席獲得は厳しい見通しです。