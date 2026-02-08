◇明治安田J1百年構想リーグ第1節 東京V3―1水戸（2026年2月8日 味の素スタジアム）

東京Vが3得点をあげて、今季からJ1に初めて昇格した水戸に貫禄勝ちした。前半8分にFW松橋優安（24）の右からのクロスがオウンゴールとなって先制すると、21分にもMF森田晃樹（25）のパスからFW斎藤功佑（28）がゴール。後半4分に見森田のパスから松橋が決め手3点目、1失点したが危なげなく勝利した。

今季から10番を背負う森田は「3点取れたのはすごくよかった。時間もよかったし、試合の進め方もよかった。最後、失点ゼロならもっとよかった」と振りかえる。自信のプレーについても「数字は目標にしているが、1戦目からしっかり出てよかった。毎試合できるようにしたい」と、笑顔を見せた。

スタンドでは10番の先輩、ラモス瑠偉さん（69）が観戦、試合後には直接激励された。森田は「ラモスさんにいっぱいほめていただいて、期待もしてもらった。得点やアシストでチームを勝たせる選手になれればと思う。気負いすぎずに自分らしくといわれた。ずっと10番を背負ってほしかったと言ってもらった。きょうは勝てて良かった」とうれしそう。ラモス氏も「10番付けるのは彼だと思っていたし、何で付けないのかと思っていた。アカデミー出身で一番うまいのだから、もっと前から付けてほしかった。きょうは本来の調子じゃない。ちょと足が痛そうだったが、2点目と3点目のトラップやボールの出し方がうまい。昔から自分に似ていると思っていた。チームに愛情もあるし」とベタほめだった。