「代表入ってほしい」「凄すぎる」23歳日本人MFが欧州で８試合連続の得点関与！ 絶好調ぶりにファン驚嘆「毎試合のようにゴールかアシストして大活躍」
スパルタのMF三戸舜介が止まらない。
現地２月７日に開催されたエールディビジ第22節で、スパルタが敵地でフォルトゥナと対戦し、２−２で引き分けた。
この一戦に直近３試合連続ゴール中の三戸は先発。１−２とリードされて迎えた90＋７分にCKのキッカーを務めると、ファーサイドに正確なボールを供給。これにキャスパー・テルホが頭で合わせて劇的な同点ゴールを奪った。
このアシストで公式戦８試合連続の得点関与となった23歳のアタッカーに対して、SNS上では、「代表入ってほしい」「凄すぎる」「またアシストとか止まらないな」「毎試合のようにゴールかアシストして大活躍」「好調キープ」といった声が上がっている。
今季ここまでの公式戦14試合で７ゴール・５アシストをマークしている三戸。どこまで数字を伸ばせるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本人アタッカーが劇的ゴールを演出！
現地２月７日に開催されたエールディビジ第22節で、スパルタが敵地でフォルトゥナと対戦し、２−２で引き分けた。
この一戦に直近３試合連続ゴール中の三戸は先発。１−２とリードされて迎えた90＋７分にCKのキッカーを務めると、ファーサイドに正確なボールを供給。これにキャスパー・テルホが頭で合わせて劇的な同点ゴールを奪った。
このアシストで公式戦８試合連続の得点関与となった23歳のアタッカーに対して、SNS上では、「代表入ってほしい」「凄すぎる」「またアシストとか止まらないな」「毎試合のようにゴールかアシストして大活躍」「好調キープ」といった声が上がっている。
今季ここまでの公式戦14試合で７ゴール・５アシストをマークしている三戸。どこまで数字を伸ばせるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本人アタッカーが劇的ゴールを演出！