2026年2月4日（水）から2月15日（日）まで、『サロン・デュ・ショコラ2026 丸井今井札幌本店』に、札幌市清田区の洋菓子店『Pâtisserie PROUST（パティスリープルースト）』が出店しています。

画像：株式会社PROUST

『Hug～生ショコラ produced by eskoyama～』（691円）は、カカオの香りが心地良いパフでサンドをしたショコラ好きにはたまらないパフケーキサンド。

駒ヶ岳牛乳のカスタードクリームの上にはフランス産ホワイトチョコレートのババロアにベトナム産ミルクチョコレートのガナッシュを入れ込み、ババロアの上には程よい甘みと苦みのキャラメルソースとクレームシャンティ。カカオニブが香りと食感にアクセントを。『サロン・デュ・ショコラ2026 丸井今井札幌本店』限定商品です。

画像：株式会社PROUST

『プルーストロール冬ショコラ』（1,950円）は、カカオの香りが心地良いショコラの生地に、ブルボン産バニラをふんだんに入れ道南の駒ヶ岳牛乳で炊き上げたカスタードクリームと、北海道産生クリームを優しくホイップしたクリーム、ベトナム産カカオを使用したミルクチョコレートのガナッシュを優しく巻き上げたロールケーキ。濃厚なのに軽やかで、ついつい口に運んでしまう一品です。

画像：株式会社PROUST

新作の『Log-ログ～ベトナム産ミルクチョコレート39%～』（1,000円）は、薪（Log）の形をした生チョコレート。ベトナム産のカカオを使用したミルクチョコレートに北海道産生クリームを入れ、乳化させてガナッシュにし、棒状に絞ったガナッシュにミルクチョコレートをコーティングさせ、薪のような木目が暖かみのある生チョコレートに仕上げられています。

他にも『サントメ産スイートチョコレート66%』、『苺＆フランス産ホワイトチョコレート34%』など数種類、『サロン・デュ・ショコラ2026 丸井今井札幌本店』に毎日出品されていますよ！

詳細情報

Pâtisserie PROUST サロン・デュ・ショコラ2026 丸井今井札幌本店催事

出店期間：2026年2月4日（水）～2月15日（日）

北海道Likers編集部のひとこと

間も無くオープン1周年を迎える『Pâtisserie PROUST』。『サロン・デュ・ショコラ2026 丸井今井札幌本店』には、ここでしか手に入らない限定商品も登場していますよ！

札幌市清田区の店舗にも、プチガトーやアメリカンアイスクリーム、イタリアンジェラート、焼き菓子などたくさんのスイーツが並んでいるので、あわせてチェックしてみてくださいね◎

文／北海道Likers

【画像・参考】札幌市清田区の洋菓子店Pâtisserie PROUST（パティスリープルースト）が2026年2月4日からサロン・デュ・ショコラ2026丸井今井札幌本店に初出店。エスコヤマ監修限定商品も販売します！ - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。