国会議事堂

第51回衆院選は8日に投票、即日開票された。共同通信が全国で実施した出口調査によると、自民党は公示前の198議席から増やし、単独で定数465の過半数（233）を確保することが確実となった。高市政権が継続する。日本維新の会と合わせ、与党で国会運営を主導できる絶対安定多数（261）を獲得する情勢だ。中道改革連合は振るわず、公示前の167議席から減らす見通し。参政党は議席を伸ばす勢い。チームみらいは衆院で初めての議席を得た。

自民は2024年10月の衆院選で失った単独過半数を回復する。高市早苗首相（自民総裁）は、勝敗ラインと位置付けた与党過半数に届かなければ退陣する意向を示していた。中道の野田佳彦共同代表は、公示前勢力を上回り、比較第1党を目標とした。

絶対安定多数は、17の常任委員会で委員長ポストを握り、委員数でも野党を上回る議員数。与党が確保するのは21年の衆院選以来となる。与党は参院で過半数割れしているが、首相は衆院選の民意を受け、野党に国会運営への協力を呼びかける方針だ。

維新、国民民主党は公示前議席の前後となる可能性がある。共産党、れいわ新選組、減税日本・ゆうこく連合は公示前勢力を維持できるかどうか微妙だ。日本保守党は議席をうかがう。社民党は議席獲得のめどが立っていない。