都会の喧騒から離れて。ミャンマーの自然派ごはん
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「In Somewhere」が、「Myanmar Village girl cooks simple vegetable stir fry at home」と題した動画を公開しました。ミャンマーの村に暮らすサンディ氏が、市場で仕入れた新鮮な食材と採れたての卵を使って、屋外で手際よく3品の家庭料理を作る様子を紹介しています。
動画は、サンディ氏が活気あふれる市場を訪れる場面から始まります。店先には、トマトやささげ、オクラ、青菜などの新鮮な野菜、唐辛子や干しエビといった乾物が並び、サンディ氏は慣れた様子で食材を選んでいきます。家に帰ると、鶏小屋から産みたての卵を収穫。屋外に調理場を設け、調理の準備に取り掛かります。
この日作るのは3品の料理。ささげやオクラ、青菜、トマトなどの野菜を次々と切り分け、臼で玉ねぎやニンニクを潰していきます。レンガで組んだかまどに火をおこし、大きな鍋でまず目玉焼きを調理。その後、潰した香味野菜やスパイスを炒めてトマトソースを作り、目玉焼きと合わせます。続いて、ささげと卵の炒め物、たっぷりの青菜を使ったスープを手際よく完成させました。
自然に囲まれた中で、採れたての食材をシンプルに調理する様子は、日々の暮らしのヒントになりそうです。
動画は、サンディ氏が活気あふれる市場を訪れる場面から始まります。店先には、トマトやささげ、オクラ、青菜などの新鮮な野菜、唐辛子や干しエビといった乾物が並び、サンディ氏は慣れた様子で食材を選んでいきます。家に帰ると、鶏小屋から産みたての卵を収穫。屋外に調理場を設け、調理の準備に取り掛かります。
この日作るのは3品の料理。ささげやオクラ、青菜、トマトなどの野菜を次々と切り分け、臼で玉ねぎやニンニクを潰していきます。レンガで組んだかまどに火をおこし、大きな鍋でまず目玉焼きを調理。その後、潰した香味野菜やスパイスを炒めてトマトソースを作り、目玉焼きと合わせます。続いて、ささげと卵の炒め物、たっぷりの青菜を使ったスープを手際よく完成させました。
自然に囲まれた中で、採れたての食材をシンプルに調理する様子は、日々の暮らしのヒントになりそうです。
チャンネル情報
ミャンマーのとある片田舎で料理を作る民族衣装を身にまとう少女サンディ、ラカイン族の彼女は料理が大好きで自分でも工夫料理を作ります。普段見慣れないミャンマー料理ですが、日本の方も彼女の手料理を見てるうちに思わず食べたくなるかもしれません。政変厳しい国でたくましく生きる彼女をどうか見守って下さい