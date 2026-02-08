この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「In Somewhere」が、「Myanmar Village girl cooks simple vegetable stir fry at home」と題した動画を公開しました。ミャンマーの村に暮らすサンディ氏が、市場で仕入れた新鮮な食材と採れたての卵を使って、屋外で手際よく3品の家庭料理を作る様子を紹介しています。

動画は、サンディ氏が活気あふれる市場を訪れる場面から始まります。店先には、トマトやささげ、オクラ、青菜などの新鮮な野菜、唐辛子や干しエビといった乾物が並び、サンディ氏は慣れた様子で食材を選んでいきます。家に帰ると、鶏小屋から産みたての卵を収穫。屋外に調理場を設け、調理の準備に取り掛かります。

この日作るのは3品の料理。ささげやオクラ、青菜、トマトなどの野菜を次々と切り分け、臼で玉ねぎやニンニクを潰していきます。レンガで組んだかまどに火をおこし、大きな鍋でまず目玉焼きを調理。その後、潰した香味野菜やスパイスを炒めてトマトソースを作り、目玉焼きと合わせます。続いて、ささげと卵の炒め物、たっぷりの青菜を使ったスープを手際よく完成させました。

自然に囲まれた中で、採れたての食材をシンプルに調理する様子は、日々の暮らしのヒントになりそうです。

YouTubeの動画内容

00:05

活気あふれる市場で食材探し
01:22

鶏小屋で新鮮な卵を収穫
05:52

焚き火で作るミャンマー家庭料理
13:36

3品のミャンマー料理が完成

