第５１回衆院選は８日夜、投票が締め切られた。

読売新聞社がＮＨＫ、日本テレビ系列各局と共同で実施した出口調査によると、自民党は大勝し、公示前の１９８議席を上回り、単独で定数４６５の過半数（２３３）を確保することが確実な情勢となっている。日本維新の会を加えた与党では、３００議席超もうかがう勢いだ。

与党での過半数確保を目標としていた高市首相（自民総裁）は、自らの政権運営に国民の信任が得られたとして、選挙戦で訴えた「責任ある積極財政」などを推進する方針だ。国会運営でも与党の主導権が強まりそうだ。

自民は昨年１０月に連立政権から公明党が離脱し、維新が加わって以降、初の衆院選となった。首相にとっても就任後初の国政選挙で、「自分が首相で良いのかどうか国民に決めてもらう」として、自らを信任するかどうかを主要争点に据えていた。

選挙前に立憲民主党と公明が結成した野党第１党の中道改革連合は振るわず、公示前の１６７から大幅に議席を減らす公算が大きい。特に小選挙区に擁立した立民系候補者の苦戦が目立っている。参政党（公示前勢力２）とチームみらいは躍進する見通し。みらいは衆院で初の議席獲得となる。

衆院選は約１年３か月ぶりに行われ、小選挙区２８９、比例選１７６の総定数４６５議席が争われた。衆院解散から投開票までは１６日間で戦後最短だった。