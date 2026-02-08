フィギュアスケート団体戦の舞台裏

ミラノ・コルティナ五輪は8日（日本時間9日）、フィギュアスケート団体戦の最終日が行われる。大会2日目を終えて、首位は44点の米国、初の金メダルを目指す2位日本は5点差の39点で追う。競技終了後に撮影したとみられる、国を越えた友情ショットが話題となっている。

最高のライバルであり、最高の仲間だ。Xで話題になったのは、鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）、イリア・マリニン（米国）、佐藤駿（エームサービス・明大）、三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）の4人が笑顔で肩を組む写真。マリニンのエージェントを務めるアリ・ザカリアン氏が、8日（同9日）にインスタグラムのストーリー機能に投稿したものだ。

写真はXにも拡散され、発見した日本のファンから「スケート選手はみんな仲間なんですね 素敵」「これこそオリンピック」「良き写真すぎる」「素敵な仲間たちです」「スポーツマンシップ」などのコメントが相次いだ。海外ファンからも「イリア・マリニンがカオ・ミウラ、シュン・サトウ、ユウマ・カギヤマと一緒に！」「親友たち！」など、感激の声が書き込まれた。

大会2日目の男子ショートプログラム（SP）で鍵山が108.67点をマーク。“4回転の神”と呼ばれる世界王者マリニンは98.00点だった。世界最高の2人による熱演が繰り広げられた。結果が出る以上は競う相手であるが、同時に互いを高め合う存在でもあることを象徴している。

団体最終日はペア、女子、男子のフリーが実施される。



