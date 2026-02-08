猫が見せる運動不足のサイン4つ

猫は運動不足に陥ると、行動や体型に変化があらわれ、健康にも影響を与えることがあります。そのため、運動不足のサインを見逃さず、適切に対処することが重要です。まずは、運動不足の猫に見られる特徴的な行動を把握しておきましょう。

1.肥満になる

猫が運動不足になったときの最もわかりやすいサインには体重の増加があげられます。摂取したカロリーを運動で消費できず、余ったエネルギーが脂肪として蓄積され、肥満の原因となります。

室内飼いの猫は、外で暮らす猫と比べると行動範囲が狭く、アップダウンの少ない環境です。そのため、飼い主さんの徹底した食事管理と運動できる環境が整っていないと、あっという間に太ってしまいかねません。

肥満は万病の元です。愛猫を触ったときに肋骨の感触が分からない場合は注意が必要です。飼い主さんは定期的に体重測定を行い、体重の変化に注意しましょう。

2.真空行動が増える

猫が突然猛スピードで走り回ったり、家具を倒したり、飼い主さんの足に飛びかかったりといった行動をすることがあります。このような行動を「真空行動」と言います。運動不足で有り余っているエネルギーを発散するための行動です。

室内飼いの猫は運動量が不足しがちなので、ある程度は仕方がないかもしれませんが、あまりにも続くと飼い主さんにとってもストレスにもなりかねません。愛猫との遊びの質を見直し、運動できる環境を整えてあげることが大切です。

3.イライラしがちになる

猫は運動不足になるとイライラしてしまいがちになることがあります。持て余したエネルギーを発散できないこと、退屈なことにイライラしてストレスを溜めてしまうためと考えられています。

ストレスが溜まると攻撃的になり、尻尾を激しく振る、急に唸る、少し触れただけで噛みつくといった行動が見られるようになるでしょう。また、多頭飼いでは、溜まった不満を同居猫にぶつける「八つ当たり」が増える場合もあるため注意が必要です。

4.無気力になる

運動不足が慢性化すると、逆に何に対しても興味を示さない無気力状態に陥ることがあります。刺激のない環境に慣れすぎて、心身の活力が低下してしまった状態です。1日のほとんどを寝て過ごし、おもちゃで誘っても反応が薄くなるといった様子が見られるようになります。

老猫であれば加齢の影響も考えられますが、成猫で好奇心が失われている場合は注意が必要です。新しいおもちゃを用意するなど、猫が意欲的に遊べるように工夫してあげましょう。

猫の運動不足が原因の健康リスクと解消法

運動不足を放置すると、猫の寿命を縮めることにもなりかねません。運動不足による肥満が原因で糖尿病や関節疾患のリスクが増加します。

また、活動量の低下にともなって飲水量が減り、膀胱炎や尿路結石などのトラブルも起こりやすくなります。

こうした健康リスクを防ぐには、適度な運動が欠かせません。ただし、猫は誘えば必ず遊ぶとは限りませんし、犬のように散歩ができる動物でもありません。猫の運動量を増やすには、日常的に体を動かせるよう室内環境を整えることが重要なのです。

例えば、猫の習性を活かして上下運動ができるよう、キャットタワーを設置したり、家具の配置を工夫して段差を作ったりするのがおすすめです。加えて、おもちゃを使って狩りを模した遊びを取り入れたり、高い場所におやつを隠して探させたりするのも良いでしょう。無理なく運動量を増やすことができます。

まとめ

愛猫の健康を守るためには、適度な運動が欠かせません。運動不足になると、肥満や真空行動、ストレス、無気力といった変化が見られます。中でも肥満は、糖尿病や関節疾患の原因になりやすく、注意が必要です。

こうした不調を防ぐには、日常的に体を動かすことが大切です。ただし、猫の運動量は年齢や性格、生活環境によって異なります。それぞれの猫に合った運動を、無理のない範囲で取り入れましょう。

(獣医師監修：葛野宗)