尚志高、新3年MF大熊瑠空「ワクワクするプレーを」

高円宮杯プレミアリーグは鹿島アントラーズユースの優勝で、第104回全国高校サッカー選手権大会は神村学園の初優勝で幕を閉じた。

2025年シーズンを終え、各クラブユース、高体連のチームは新チームをスタートさせ、新たな戦いに向けて準備を進めている。4月のリーグ本格開幕を前に虎視淡々と上を目指すチーム、選手にスポットを当てる。

今回は1月31日から2月2日まで福島県のJヴィレッジで行われた東北新人サッカー大会から。昨年度の選手権でベスト4入りを果たした尚志。MF大熊瑠空は1回戦の高松商業戦、準々決勝の帝京長岡戦で右サイドハーフとしてスタメン出場を果たすも、神村学園との準決勝はベンチ外となり、大熱戦をスタンドから見つめていた。

「準決勝当日の朝食の時にベンチ外だと伝えられた時はめちゃくちゃ悔しかった。でも準決勝で勝てば決勝でもしかすると、もう一度チャンスがあるかもしれないと思っていました。やっぱり現実は厳しかったです」

試合は国立競技場のベンチ裏に当たるメインスタンドで見つめた。自分も立てるチャンスが十分にあったはずなのに、ベンチにすら入れなかった悔しさと自分の力不足を痛感しながら見ていたという。

「帝京長岡戦でスタメンのチャンスをもらえたのに、そこで結果を残せずにハーフタイムで（田上）真大（立正大学）さんと交代を告げられた。その試合で真大さんは（決勝弾の）起点となってゴールに関わった。真大さんの方が周りから信頼はありましたし、僕は期待をされたけど結果で応えることができなかった。その差が国立での立場の差になったと思います」



試合は激闘となった。一緒にプレーしていた先輩たちが眩いばかりの大舞台で自分たちの力をフルに発揮している。神村学園もそれに対して真っ向からぶつかってきて、テクニカルなプレーだけではなく、球際での激しいバトル、目まぐるしいほど切り替わる攻守、そして最後まで落ちない走力。悔しさを感じていた自分がいつしか目の前の試合にのめり込んでいくようになった。



「ピッチ内の実際の強度は感じることはできなかったのですが、見ているだけでも相当な強度とスピードがあると思った。いつもでは感じることができない雰囲気で、物凄くハイレベルな戦いを見て、素直にすごいと思いましたし、『やっぱりピッチに立ちたい』という気持ちは強くなりました」

中でもこの1年を通じてずっとレギュラー争いをしていた田上と、この大会で大ブレイクを見せていた臼井の両ワイドのプレーは大きな刺激になった。

そもそも昨年のプリンスリーグ東北は開幕から大熊がスタメンの座を張っていた。だが徐々に田上が調子を上げてゴールを量産するようになると、チーム内の序列は変わった。

サイドから鋭い仕掛けと正確なシュートでゴールを重ねる田上に触発されるように、臼井も突破からのクロスだけでなく、カットインやゴール前まで走り込んで貪欲にゴールを狙うようになり、次々とゴールを重ねて行った。

その中で大熊はボールを奪われない抜群のキープ力とスペースに入り込んでボールを受けてラストパスを出すなど、ミスが少ないプレーを見せた。ただゴールという目に見える結果を出せなかったのも事実だった。

プリンス東北を通じて田上が18ゴールで得点王、臼井が14ゴールで3位に入るなど、2人で32ゴールを叩き出し、選手権でも田上と臼井が3ゴールずつ挙げるなど、ベスト4入りの原動力となった。

「尚志の両ワイドは突破やチャンスメークだけでなく、ゴールに直接的に絡まないといけない。昨年、仲村（浩二）監督からも『もっと結果に拘れ』と言われ続けた。それが最後まで出来なかったからこそ、この現実になった。今年は相手の間で受けて、相手を引きつけてからのラストパスなど自分の長所を出しながらも、強引にでも自分で仕掛けてシュートまで持って行くプレーを磨いていきたい。そういうプレーは苦手ではないけど、得意ではないので、ただ『出来る』だけでなく、自分の得意なプレーにしたいという気持ちがあります」

東北新人大会において臼井から背番号7を引き継いだ大熊は、その言葉通りビルドアップや崩しのポイントとして機能するだけでなく、積極的な縦突破とポケットへの侵入でゴールに迫るプレーを何度も見せた。準々決勝の鶴岡東戦では1ゴール2アシストの大暴れを見せて4-0の勝利に貢献。準決勝ではノースアジア大明桜に1-2で敗れるが、FW京増倫泰の右からの折り返しに右足で合わせて先制点をマーク。2連覇は叶わなかったが、課題克服の気概を示した。

「7番を託してもらったのは、臼井くんのように自分で仕掛けることができて、ゴールも決めることができるという選手になれというメッセージだと受け止めています。7番を背負う責任と期待があると思うので、自分のプレーで見ている人がワクワクするようなプレーを見せていきたいと思います」

田上も臼井も2年生までは思うように出番を得られず、最後の1年で一気に才能を開花させた。その姿を間近で見ているからこそ、大熊は新たな決意を持って進化を遂げる1年のスタートを切った。（安藤隆人 / Takahito Ando）