西武の２、３軍が春季キャンプを行っている高知・春野総合運動公園野球場で“栗山フィーバー”が起きている。

西武一筋２５年の栗山巧外野手（４２）は、昨年１２月の契約更改時に今季限りでの引退を発表。集大成の１年に向け臨む今春は、高知・春野キャンプスタートとなった。球場には栗山を一目見ようと全国各地からファンが駆けつけた。高知県観光コンベンション協会によると、キャンプ初日、２月１日の来場者数は昨年と比べて約３倍となる約５００人だったという。

球場内に入る通路には、球団が栗山のこれまでの軌跡と共にファンがメッセージをかき込むことが出来る布を設置。連日多くのファンが思いを記している。

７日には栗山自らの提案で、練習終了後の帰りのバス乗車までの時間を使って即席サイン会を開催。ファンからは「頑張ってください」「愛してます」「最後の最後まで応援します」などと声をかけられ、時には震えながら色紙を手渡す人も。栗山は一人一人に笑顔で「ありがとうございます」と返しながら約３０分にわたってペンを走らせた。

サイン会には約３００人が行列をつくり、球団スタッフがバスの発車を１０分延長しても足りないほどの盛況ぶり。帰り際にはその背中にファンからの「頑張ってください！」の大声援がこだましていた。