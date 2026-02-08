経済学者・竹中平蔵氏（74）が8日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、政治家の役割について言及した。

「政治家の役割って何ですか?」という質問が寄せられると、竹中氏は「政治の役割っていうのは当然のことながら、全員が安寧に暮らせるような状況を作ると。これは政治の大前提だと思うんですよね」と切り出す。

「“一部の人はどうでもいい”というのは、特に民主主義の政治の世界ではあってはいけないことだと思います」といい「問題は、全員が良くなるためにはどうしたらいいのかという点です。全員を良くするために“とにかく困っている一部の人に金をばらまけ”。これで全員が良くなるのかと考えると、ひょっとしたら全員が貧しくなってしまうかもしれないわけですよ」と持論も。

「私はよく言うんですけど、全体と全員は違いますよね。でも全員を良くしようと思ったら、全体が良くなっていないと全員は良くなれない。もっと分かりやすく言うと、つまり所得の合計であるGDPが増えないと、全員の所得が増えるということはありえないですよね」といい、成長戦略の重要性を訴えていた。