因美線

JR西日本では、因美線は大雪のため、あす（9日）始発から【智頭駅～美作加茂駅間】で運転を見合わせます。 なお、以下の列車は運転取り止めや行先を変更して、折り返し運転を行うということです。

《津山駅～智頭駅間で運転を取り止める列車》
 【津山～美作加茂・智頭方面】
津山駅発５時０３分発　快速　智頭行き　津山～智頭駅間
津山駅発５時３３分発　快速　美作加茂行き　津山～美作加茂駅間
津山駅発６時４７分発　普通　智頭行き　津山～智頭駅間
津山駅発１５時１４分発　普通　智頭行き　
津山～智頭駅間 津山駅発１６時３８分発　普通　智頭行き　津山～智頭駅間

【智頭・美作加茂～津山方面】
美作加茂駅６時０７分発　普通　津山行き　美作加茂～津山駅間
智頭駅６時１７分発　普通　津山行き　智頭～津山駅間
智頭駅８時１６分発　普通　津山行き　智頭～津山駅間
智頭駅１６時３０分発　普通　津山行き　智頭～津山駅間
智頭駅１９時２８分発　快速　津山行き　智頭～津山駅間

《津山～美作加茂駅間で折り返し運転をする列車》　
【美作加茂⇒津山方面】
・美作加茂駅１３時４３分発　普通津山行き　美作加茂駅～津山駅間　
※智頭駅～美作加茂駅間は運転取りやめ 
・美作加茂駅１８時３９分発　普通津山行き　美作加茂駅～津山駅間　
※智頭駅～美作加茂駅間は運転取りやめ

【津山⇒美作加茂方面】
・津山駅１１時３３分発　普通智頭行き　津山駅～美作加茂駅間　
※美作加茂駅～智頭駅間は運転取りやめ 
・津山駅１８時０６分発　普通智頭行き　津山駅～美作加茂駅間　
※美作加茂駅～智頭駅間は運転取りやめ
 ※運転取りやめにともなう代行輸送は行いません。
※今後現地の気象状況により、運転計画が急遽変更となる場合があります。
※その他の線区・列車についても、急遽の運転取りやめ、行き先変更がでる可能性があるということです。

姫新線

JR西日本によりますと、大雪の影響により、あす（9日）姫新線は、次の列車は以下の区間で運転を取りやめるということです。

【津山⇒新見方面】
・中国勝山駅５時４４分発　普通新見行き　中国勝山駅～新見駅間

【新見⇒津山方面】
・新見駅４時４９分発　快速中国勝山行き　新見駅～中国勝山駅間
・中国勝山駅５時５６分発　普通津山行き　中国勝山駅～津山駅間

芸備線

JR西日本によりますと、芸備線では大雪のため、あす（9日） 始発から【東城駅～備後落合駅間】で終日運転を取りやめるということです。

なお、【新見駅～東城駅間】は、以下の列車のみ運転を行います。

【新見⇒東城方面】
・新見駅７時０３分発　普通東城行き　新見駅～東城駅間
・新見駅１６時２０分発　普通東城行き　新見駅～東城駅間

【東城⇒新見方面】
・東城駅９時００分発　普通新見行き　東城駅～新見駅間 
・東城駅１７時２０分発　普通新見行き　東城駅～新見駅間