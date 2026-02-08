【大雪の影響】JR西日本・岡山エリア あす（9日）の運転取りやめ・行き先変更区間
因美線
JR西日本では、因美線は大雪のため、あす（9日）始発から【智頭駅～美作加茂駅間】で運転を見合わせます。 なお、以下の列車は運転取り止めや行先を変更して、折り返し運転を行うということです。
《津山駅～智頭駅間で運転を取り止める列車》
【津山～美作加茂・智頭方面】
津山駅発５時０３分発 快速 智頭行き 津山～智頭駅間
津山駅発５時３３分発 快速 美作加茂行き 津山～美作加茂駅間
津山駅発６時４７分発 普通 智頭行き 津山～智頭駅間
津山駅発１５時１４分発 普通 智頭行き
津山～智頭駅間 津山駅発１６時３８分発 普通 智頭行き 津山～智頭駅間
【智頭・美作加茂～津山方面】
美作加茂駅６時０７分発 普通 津山行き 美作加茂～津山駅間
智頭駅６時１７分発 普通 津山行き 智頭～津山駅間
智頭駅８時１６分発 普通 津山行き 智頭～津山駅間
智頭駅１６時３０分発 普通 津山行き 智頭～津山駅間
智頭駅１９時２８分発 快速 津山行き 智頭～津山駅間
《津山～美作加茂駅間で折り返し運転をする列車》
【美作加茂⇒津山方面】
・美作加茂駅１３時４３分発 普通津山行き 美作加茂駅～津山駅間
※智頭駅～美作加茂駅間は運転取りやめ
・美作加茂駅１８時３９分発 普通津山行き 美作加茂駅～津山駅間
※智頭駅～美作加茂駅間は運転取りやめ
【津山⇒美作加茂方面】
・津山駅１１時３３分発 普通智頭行き 津山駅～美作加茂駅間
※美作加茂駅～智頭駅間は運転取りやめ
・津山駅１８時０６分発 普通智頭行き 津山駅～美作加茂駅間
※美作加茂駅～智頭駅間は運転取りやめ
※運転取りやめにともなう代行輸送は行いません。
※今後現地の気象状況により、運転計画が急遽変更となる場合があります。
※その他の線区・列車についても、急遽の運転取りやめ、行き先変更がでる可能性があるということです。
姫新線
JR西日本によりますと、大雪の影響により、あす（9日）姫新線は、次の列車は以下の区間で運転を取りやめるということです。
【津山⇒新見方面】
・中国勝山駅５時４４分発 普通新見行き 中国勝山駅～新見駅間
【新見⇒津山方面】
・新見駅４時４９分発 快速中国勝山行き 新見駅～中国勝山駅間
・中国勝山駅５時５６分発 普通津山行き 中国勝山駅～津山駅間
芸備線
JR西日本によりますと、芸備線では大雪のため、あす（9日） 始発から【東城駅～備後落合駅間】で終日運転を取りやめるということです。
なお、【新見駅～東城駅間】は、以下の列車のみ運転を行います。
【新見⇒東城方面】
・新見駅７時０３分発 普通東城行き 新見駅～東城駅間
・新見駅１６時２０分発 普通東城行き 新見駅～東城駅間
【東城⇒新見方面】
・東城駅９時００分発 普通新見行き 東城駅～新見駅間
・東城駅１７時２０分発 普通新見行き 東城駅～新見駅間