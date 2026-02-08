山形地方気象台発表

山形県では、強い冬型の気圧配置の影響により、大雪となる所があるでしょう。また、庄内の海上では、雪を伴った西よりの強い風が吹く見込みです。山形県では、９日明け方にかけて、大雪に注意・警戒し、庄内の海上では、８日は、風雪や高波に注意・警戒してください。

［気象概況］

日本付近は、強い冬型の気圧配置となっており、気圧の傾きが大きくなっています。また、低気圧が津軽沖にあって、南に進んでいます。東北地方の上空約５０００メートルには、氷点下４２度以下の強い寒気が流れ込んでいます。

このため、山形県では、大雪となる所があるでしょう。発達した雪雲が同じ場所にかかり続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。また、庄内の海上では、雪を伴った西よりの風が強まる見込みです。予想以上に気圧の傾きが大きくなった場合には、警報級の西よりの風や高波となる可能性があります。



■雪・風・波の予想

［雪の予想］

８日１８時から９日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

村山 山沿い ４０センチ

村山 平地 ３０センチ

置賜 山沿い ４０センチ

置賜 平地 ３０センチ

庄内 山沿い ４０センチ

庄内 平地 ３０センチ

最上 山沿い ４０センチ

最上 平地 ３０センチ



［風の予想］

８日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

庄内 海上 １８メートル （３０メートル）

庄内 陸上 １５メートル （３０メートル）



［波の予想］

８日に予想される波の高さ

５メートル



［防災事項］

山形県では、９日明け方にかけて、大雪や路面凍結による交通障害、建物や農業施設への被害、屋根からの落雪に注意・警戒し、電線や樹木への着雪、なだれにも注意してください。また、庄内の海上では、８日夜遅くにかけて、雪を伴った西よりの強い風による交通障害に注意・警戒し、８日夜のはじめ頃から夜遅くにかけて、高波による船舶や沿岸施設への被害に注意・警戒してください。

